Cds – Euroderby, oggi il test per Leao. Ecco la formazione di Pioli

Se per Simone Inzaghi c'è ancora qualche dubbio da sciogliere, per Stefano Pioli la situazione è chiara: senza Leao, la formazione è già fatta. Queste le ultime da Milanello secondo il Corriere dello Sport: "Stamattina Rafa effettuerà scatti e cambi di direzione, e se tutto dovesse andare per il verso giusto, allora verrà convocato e avrà buone possibilità di giocare in Champions.