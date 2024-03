Focus sulla gara di stasera sul quotidiano capitolino: in campo per mettersi alle spalle l'eliminazione dalla Champions League

Più che per la classifica, servirà per il morale. Perché la vetta dell'Inter è ormai blindata in campionato, ma la ferita di Madrid è ancora calda e bisognerà archiviarla in fretta per portare a termine il discorso scudetto. Di questo parla anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti nel focus sul match: