CdS – Inter, Arnautovic non vuole essere solo rincalzo: Inzaghi gli chiede uno squillo

"L’Inter ha significato la chiusura di un cerchio, ma dopo i primi quattro mesi in nerazzurro - di cui uno e mezzo passato ai box per un problema muscolare - su di lui pesa la necessità di dimostrare di non essere solo un rincalzo, bensì una vera e propria alternativa. Soprattutto in un attacco che fisiologicamente non può far leva per una stagione intera su Lautaro e Thuram. Attualmente un nuovo innesto offensivo a gennaio viene escluso, ma Inzaghi si aspetta uno squillo già da stasera. Anche se c’è di mezzo un passato importante".