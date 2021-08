Inter, in arrivo un nuovo sponsor: accordo a un passo con Moncler

L'Inter è a un passo dall'accordo con Moncler: l'azienda d'abbigliamento vestirà i nerazzurri fuori dal terreno di gioco

L' Inter non si ferma ed è pronta a chiudere un nuovo accordo di sponsorizzazione. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il club nerazzurro è a un passo dal siglare l'intesa con Moncler .

L'azienda italiana, famosa per in tutto in mondo, molto probabilmente firmerà l'abbigliamento del club nerazzurro fuori dal terreno di gioco.