Cds – Inter, Bremer spinge sempre di più: vuole esserci il 6 luglio al ritiro

Gleison Bremer non ha dubbi e vede solo Inter nel suo futuro. Il club nerazzurro ha già un accordo importante con il giocatore, ma deve ancora trovare l'intesa con il Torino sul prezzo. Ma il brasiliano, spiega il Corriere dello Sport, continua a spingere perché si chiuda: "C'erano pochi dubbi perché il rinnovo del contratto che ha firmato con il Torino, in segno di riconoscenza per come lo ha fatto crescere e lo ha valorizzato, prevede a gennaio 2023 una clausola rescissoria inferiore a 15 milioni. E' scontato, dunque, che Cairo lo venderà questa estate, per monetizzare al massimo la sua partenza. Per il momento, forte dell'interessamento (oltre che dall'Inter) anche del Milan e del Tottenham, il patron granata chiede 40 milioni.

Il giocatore, però, si è promesso da tempo al club Zhang e spera di essere accontentato. La chiave? L'Inter prima di tutto deve cedere uno dei suoi big e poi potrà andare da Cairo a negoziare il prezzo, la formula dell'operazione e magari inserire una contropartita tecnica. Pinamonti e Gagliardini rientrano in quest'ultima categoria anche se per l'attaccante in pole ci sono Monza e Salernitana, mentre Casadei l'Inter vorrebbe darlo solo in prestito, non cederlo a titolo definitivo. Bremer vorrebbe iniziare la stagione, il 6 luglio, direttamente agli ordini di Inzaghi e spera che per quella data tutto sia a posto: per questo auspica che ci sia un faccia a faccia ad alto livello, diciamo tra Cairo, Zhang e Marotta, per "accorciare" i tempi della negoziazione".