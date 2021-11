CdS / Inter-Brozovic, volontà chiara ma c’è distanza: il club vuole inserirlo…

La situazione di Marcelo Brozovic, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, dopo l'incontro tra i dirigenti dell'Inter e il suo entourage

Continua la marcia di avvicinamento dell' Inter alla sfida di campionato contro la capolista Napoli, in testa alla classifica del campionato di Serie A. Per i nerazzurri, il match di domenica alle 18:00 a San Siro sarà fondamentale per testare le ambizioni della squadra di Inzaghi, che vuole difendere lo Scudetto conquistato nella passata stagione sotto la guida di Antonio Conte.

Per i nerazzurri c'è un'altra partita importante che si sta giocando in queste settimane: quella per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Mercoledì è andato in scena un incontro tra i dirigenti dell'Inter e l'entourage del calciatore, rappresentato dal padre e dall'avvocatessa.