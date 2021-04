CdS – L’Inter sorride, il conto alla rovescia prosegue: in secondo piano errori…

L'analisi del Corriere dello Sport dopo il pari tra lo Spezia e l'Inter con le reti di Farias e Perisic nel turno infrasettimanale

"Il conto alla rovescia in vista del tricolore va avanti e la soddisfazione per l'obiettivo sempre più vicino fa passare in secondo piano gli errori di Handanovic e Lukaku, ma anche la sfortuna visto che Martinez ha colpito due pali e per pochi centimetri sono state annullate due reti per fuorigioco" è il commento del Corriere dello Sport.