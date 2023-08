CdS – Inter, Correa umore nero: in questi due giorni alla Pinetina…

Correa, appunto, ci sta (finalmente) pensando, scottato dall’epilogo del match con il Monza. Non solo ha lasciato San Siro con una faccia da funerale, ma ha ridotto al minimo il lavoro post-gara riservato ai subentrati o ai giocatori non entrati. Insomma, umore nero, che non è passato inosservato nemmeno in questi due giorni alla Pinetina. Se non ci saranno novità a stretto giro di posta, c’è da credere che andrà allo stesso modo anche lunedì a Cagliari.