Cds – Inter, da Inzaghi rotazioni inesistenti: Bellanova e Asllani accantonati

Simone Inzaghi è da sempre un allenatore che pratica pochissimo turnover. E anche quest'anno all'Inter ha quasi sempre schierato dall'inizio gli stessi uomini, applicando rotazioni in rare occasioni. Scrive infatti il Corriere dello Sport: "A volte, soprattutto nelle gare all’apparenza più agevoli, queste sono state troppo ridotte, o addirittura insistenti. Mentre alcuni nerazzurri hanno giocato tantissimo, altri sono stati accantonati o quasi. Bellanova, ad esempio, è scomparso dai radar dopo l’Empoli, più di un mese fa. Asllani non mette piede in campo da 4 gare. Mentre Gosens, in campionato, è stato titolare solo 3 volte. Di questo passo, si finisce per usurare alcuni calciatori, mentre altri si sentono non coinvolti.

E, quando chiamati in causa, diventa più complicato riuscire ad esprimersi su alti livelli. A Bologna, giusto per fare un esempio, out Skriniar e Dimarco, i cambi sono stati più del solito e non ci sono stati benefici. Qualcosa di simile era accaduto anche lo scorso anno. Ormai è chiaro che questo è il modo di allenare di Inzaghi. Forse conseguenza dei tempi della Lazio, quando non aveva a disposizione una rosa con tante alternative e quindi era costretto a impiegare sempre gli stessi uomini. A gioco lungo, ovvero in una competizione come il campionato, è inevitabile risentirne. Molto meno nelle Coppe, di cui il tecnico piacentino è ormai un maestro".