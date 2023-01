CdS – Inter, dal Mondiale effetti contrastanti: una buona notizia e tre cattive

L'Inter dopo la sosta per il Mondiale non ha avuto la forza di essere continua. La squadra di Inzaghi non ha dato seguito alla bella prestazione col Napoli, inciampando a Monza e quasi anche in Coppa Italia col Parma.

Come è possibile? Il Corriere dello Sport di oggi si interroga sui motivi di questo rendimento altalenante. Si legge nel focus: "Aveva ricominciato il campionato con una vittoria che avrebbe potuto riaprirlo, ma l’uno a zero sul Napoli è stato pagato a caro prezzo dai nerazzurri nella gara successiva, quella di Monza, pareggiata con un calcio faticoso, impacciato, un calcio vuoto. Eibadito pochi giorni dopo in Coppa Italia contro il Parma. Anche per l’Inter il Mondiale ha portato effetti contrastanti, ha restituito a Inzaghi un Lautaro in buone condizioni e un Lukaku a pezzi (proprio come Inzaghi lo aveva consegnato al ct del Belgio), un Brozovic di nuovo infortunato e un Dumfries giù di forma".