CdS – Inter, Dimarco altra intuizione di Inzaghi: esplode dopo la bocciatura Conte

E dire che non quel sogno a un certo punto sembrava essersi allontanato troppo. Quasi in maniera irrimediabile: "Nel 2019, per intendersi, quando era rientrato in nerazzurro dopo il prestito al Parma, Conte non gli aveva dato spazio: 6 mesi e poi nuova partenza con direzione Verona. La “bocciatura” del tecnico leccese è stata però una fortuna. Perché ha permesso a Dimarco di incontrare un altro allenatore fondamentale per la sua crescita. Con Juric, infatti, in maglia gialloblù, è diventato un giocatore di serie A e non più solo un prospetto".