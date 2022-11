CdS – Inter, Dimarco la nota più lieta finora ma non è l’alter-ego di Perisic

Una scelta azzeccata, che ha garantito all'Inter l'erede di Perisic nonostante le difficoltà di Gosens. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "In una prima parte di stagione tribolata e alterna per la squadra nerazzurra, Dimarco è stato probabilmente la nota più lieta. Lui sì che si è rivelato una certezza, a differenza di diversi suoi compagni. È difficile, però, considerarlo un effettivo alter-ego di Perisic.

Come ruolo certamente è così, ma le sue caratteristiche sono decisamente differenti: ha meno fisico, ha meno sprint e, soprattutto, non ha l’uno contro uno in grado di creare la superiorità numerica, il suo mancino, però, è molto più raffinato, così dal suo piede nascono traversoni precisi e calibrati. Senza trascurare poi l’abilità sui calci piazzati. Non era un caso, insomma, se Dimarco e Perisic si trovassero particolarmente bene se schierati insieme lungo la catena di sinistra, con l’italiano a fare da braccetto sinistro della difesa a tre".