Cds – Inter, frenata per Bellanova: ecco perché. Cambiaso? Andrebbe in prestito a…

L'affare era in fase molto avanzata, ma l'Inter ha deciso di rallentare e riflettere: Raoul Bellanova, che sembrava davvero ad un passo dai nerazzurri, è ora in standby per una precisa ragione. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Le riflessioni su Bellanova non sono relative al valore del giocatore, bensì alla formula che vuole Giulini ovvero la cessione a titolo definitivo con una contropartita tecnica (l'ambito Casadei) in prestito. All'Inter Bellanova piace, ma vuole testarlo tenendosi le mani libere ovvero in prestito con il diritto di riscatto, senza obbligo. Da qui la frenata. Il ragazzo ha scelto il nerazzurro e spera che tutto vada a posto. Le parti si riaggiorneranno per vedere se sarà possibile trovare una soluzione (probabile), ma l'Inter al momento non ha soldi da investire sull'esterno. Situazione più o meno analoga per Cambiaso che, se preso, sarebbe girato in prestito al Bologna. L'Inter li vorrebbe entrambi. A certe condizioni...