CdS – Inter, gara iniziata al 35′: gesto spettacolare di Calhanoglu

Assist incredibile del numero 20 nerazzurro per Darmian nell'azione che porta al rigore poi trasformato da lui stesso

Tutto nasce da lì. Quella palla che Calhanoglu riesce a dare a Darmian nell'azione che porta al penalty per l'Inter è qualcosa che in pochi al mondo hanno nelle corde. Il turco l'ha servita con una naturalezza devastante, quasi inconsapevole del pregio del suo gesto tecnico. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:

Al 35' è iniziata la partita dell’Inter. Pavard era sempre rimasto inchiodato, Darmian è stato fionda. Kolasinac ha rischiato il doppio giallo intervenendo sul difensore dell’Inter. Da un suo pallone perso, riciclato da Dumfries, è nato il rigore del vantaggio. Assist da spettacolo di Calanhoglu, Darmian s’è infilato in area e Musso l’ha steso. Gasperini s’è beccato un giallo per proteste. Calhanoglu ha colpito scatenando la festa anche di Pavard, zoppo. Il primo tempo è finito raccontando un’altra partita: 4 tiri a 3 per l’Inter, 66.1% di possesso palla negli ultimi 15 minuti.