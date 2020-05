Cds – Europa League, Inter-Getafe gara secca e in campo neutro. FFP, c’è piano Uefa

Lavoro intenso in questi giorni negli uffici dell’Uefa a Nyon, con il comitato europeo che pianifica la conclusione di Champions ed Europa League entro la fine dell’estate. E il Corriere dello sport spiega come Ceferin intende mandare avanti le coppe: “Disputando i due ottavi di Europa League che vedono sfidarsi Inter-Getafe e Siviglia-Roma in un’unica sfida (in campo neutro; in tutti gli altri casi l’andata è già andata in scena), ma giocando in soli 90′ più eventuali supplementari e rigori (sempre in campo neutro) anche i quarti di entrambe le competizioni per arrivare a due final four da programmare entro il 31 agosto (quella di Champions a Istanbul, quella di Europa League verosimilmente a Danzica). Chiaramente pure le semifinali sarebbero secche”.

L’Uefa è al lavoro anche per instaurare una modifica in termini di Financial Fair Play: “La Uefa sta studiando la riforma del Fair Play Finanziario, un tema assai caro ai club. Più che considerare una modifica che permetta alle società di accumulare un passivo maggiore rispetto a 30 milioni nel triennio preso a riferimento, a Nyon stanno studiando una maniera (un parametro “correttivo”?) per determinare, rispetto agli esercizi precedenti, l’impatto del Covid su alcune voci del bilancio e sulle perdite. Il lavoro è complesso e assai delicato. Di certo Ceferin non derogherà sui debiti scaduti: chi vorrà partecipare alle coppe europee 2020-21 dovrà averli onorati, compresi i pagamenti degli stipendi che in Italia possono invece essere sospesi in attesa del contenzioso di fronte al Collegio Arbitrale”, scrive il CorSport.