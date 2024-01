CdS – Inter, granelli di polvere nell’ingranaggio? Le ultime due prestazioni…

I numeri sono imponenti, come ricordato dallo stesso Marotta. L'Inter ha fatto la voce grossa nel girone d'andata appena terminato, ma nelle ultime due prestazioni il Corriere dello Sport vede qualche segnale di cedimento. Si legge: "Miglior attacco, miglior difesa e, di conseguenza, miglior differenza reti. Anzi, il +35 interista è perfino il doppio rispetto +17 della Juventus, seconda in classifica. Insomma, la squadra nerazzurra è una macchina da gol, con 44 reti segnate in 19 giornate (media di 2,32 a partita), ma sa anche come fare muro davanti a Sommer, che ha raccolto soltanto 9 palloni in fondo alla sua porta (media di 0,47 a gara).