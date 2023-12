Cds – Inter, Inzaghi intenzionato a preferire Bisseck rispetto a Pavard

Contro il Bologna in Coppa Italia è tornato finalmente in campo Benjamin Pavard, ma per questa sera Simone Inzaghi si porta un dubbio su di lui per quanto riguarda la formazione. Scrive il Corriere dello Sport: "Inzaghi sembra intenzionato a preferire Bisseck dal 1’ come braccetto di destra rispetto a Pavard mentre, in assenza di Dimarco, sulla sinistra toccherà a Carlos Augusto e per il brasiliano si prevede uno sforzo supplementare dopo i 120’ disputati mercoledì contro il Bologna. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia urge un pronto riscatto, tenendo a mente che Thuram e compagni prima di scendere in campo conosceranno già il risultato della Juve inseguitrice".