CdS – Inter, al Meazza con due lampi Halloween in anticipo per l’Udinese

Il focus del quotidiano sulla vittoria ottenuta dai nerazzurri contro i friulani al Meazza

Quella di ieri è stata una discreta prova di forza per l'Inter di Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport torna sulla vittoria dei nerazzurri contro l'Udinese: "Due lampi di Correa hanno fatto vedere le streghe, con qualche ora d'anticipo sulla notte di Halloween, all'Udinese. Non è stata una passeggiata, ma Inzaghi ha iniziato con il piede giusto la settimana più delicata da quando è a Milano. Mercoledì si giocherà una bella fetta di possibilità di passare il turno in Champions sul campo dello Sheriff, mentre domenica è atteso dal suo primo derby della Madonnina. Una stracittadina con vista sullo scudetto (Napoli permettendo) alla quale Handanovic e compagni arriveranno dopo due affermazioni di fila in campionato, peraltro ottenute nell'arco di quattro giorni e senza subire reti".