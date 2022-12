CdS – Inter-Napoli, Ebay sulla manica nerazzurra. Scompare Digitalbits

Finalmente una buona notizia per l'Inter in chiave sponsor. Non è stata ancora risolta la grana Digitalbits, ma da ieri è ufficiale un nuovo innesto che dà comunque un minimo di respiro al club. Torna sulla notizia il Corriere dello Sport di oggi: "In attesa di chiudere definitivamente con Digitalbits, l’Inter ha trovato almeno il suo sponsor di manica, ovvero Ebay, che alza livello della sua partnership già in essere con il club, garantendo 5 milioni più bonus a stagione fino al 2024, con opzione per un’altra annata. Il marchio comparirà già contro il Napoli sulla maglia, che a partire dalla stessa partita dovrebbe essere priva della scritta Digitalbits".