Cds – Inter, con Napoli e Shakhtar al Meazza oltre 100mila spettatori

Oltre 100mila spettatori presenti a San Siro nelle prossime due gare, sommando quelli contro il Napoli e quelli contro lo Shakhtar Donetsk

La capienza consentita del Meazza, come quella di tutti gli stadi italiani, rimane al 75%, ma il popolo nerazzurro sta rispondendo alla grande, esattamente come era successo contro la Juventus (tutto esaurito), l'Udinese (oltre 48.000) e lo Sheriff (oltre 43.000).

Per il big match contro gli azzurri è stata aperta la vendita anche del terzo anello ed è scontato che venga raggiunta la capienza massima (poco meno di 57.000 biglietti), ma c'è grande richiesta anche per la partita contro gli ucraini: già superata quota 40.000 tagliandi acquistati. Considerato che si tratta di due incontri chiave per la stagione nerazzurra, una buona notizia per Inzaghi, ma anche per il cassiere di viale della Liberazione.