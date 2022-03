CdS – Inter non serena, diversi episodi da lasciarsi alle spalle. Il primo…

I nerazzurri vogliono tornare lucidi e spietati come fino a poche settimane fa

L'Inter è tornata ad avere una settimana completa per preparare l'impegno di campionato. Il gruppo nerazzurro sta sfruttando questi giorni anche per ricompattarsi e per mettersi alle spalle l'agitazione dell'ultimo periodo. La grigliata di ieri ad Appiano Gentile è uno dei segnali evidenti delle intenzioni del gruppo che di recente non ha sempre mantenuto la giusta lucidità.