CdS – Inter, oggi ritrovo ad Appiano. Inzaghi ha un obiettivo verso il Monza

L'Inter si ritroverà oggi ad Appiano Gentile dopo il riposo concesso da Simone Inzaghi al termine della tournée in Giappone. I nerazzurri hanno nel mirino le prossime due amichevoli, ma soprattutto l'inizio della stagione in programma il 19 agosto. Bisognerà essere pronti per la sfida con il Monza, come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi:

Dopo tre giorni e mezzo di riposo, i nerazzurri oggi pomeriggio ad Appiano riprenderanno gli allenamenti. L’obiettivo, come spiegato da Inzaghi, è quello di «ritrovare brillantezza dal punto di vista fisico», cominciando ad accelerare sul piano dei ritmi e dell’intensità. Il prossimo banco di prova è fissato per mercoledì, quando ci sarà la trasferta lampo (in giornata viste le distanze ridotte) a Salisburgo per sfidare in amichevole i campioni d’Austria.