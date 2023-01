Cds – Inter-Parma, pagelle: Dumfries il peggiore, zero spunti. Correa? Attira…

Il giorno dopo Inter-Parma, il Corriere dello Sport analizza nel dettaglio la prestazione dei giocatori nerazzurri. Nelle pagelle del quotidiano si salvano in pochi. Il peggiore è Dumfries, 4 per l'esterno: "Tanti errori, zero spunti. Il fatto di essere lontano dalla miglior condizione preoccupa tanto quanto l’evidente involuzione". Insufficienza anche per Inzaghi, 5,5: "I cambi tardano fin troppo, nonostante la squadra si ostina a non produrre nulla. Si va avanti, ma quanta fatica per 120’".