CdS – Inter, per Onana blitz da 14 mila chilometri. Ecco quando la firma

Il portiere ha raggiunto Milano nella mattinata di ieri con un volo dal ritiro del Camerun

Andre Onana ha compiuto il primo passo da calciatore dell'Inter. Il portiere, in attesa di sbarcare definitivamente in nerazzurro in estate, ha sostenuto ieri le visite mediche a Milano. Un blitz, raccontato anche da Fcinter1908.it , di non pochi chilometri.

Spiega il Corriere dello Sport di oggi: "E' sbarcato in prima mattinata a Milano ed è stato “scortato” a sostenere le visite mediche, quelle di controllo e quelle di idoneità: tutte regolarmente superate. Non ha ancora firmato il suo nuovo contratto – un quinquennale da circa 3 milioni a stagione - ma si tratta ormai di una semplice formalità. Da sbrigare, presumibilmente, una volta conclusa la Coppa d’Africa. Già perché per presentarsi nel capoluogo lombardo, il portiere ha ottenuto un permesso dalla Federazione camerunense. Era in ritiro con la sua nazionale a Yaoundè e lì è rientrato in serata: 7 mila chilometri di volo all’andata e altrettanti al ritorno. Un altro via libera lo aveva concesso l’Ajax, dopo che nelle scorse ore, tramite una mail, l’Inter aveva ufficialmente informato gli olandesi, di aver avviato le contrattazioni con Onana, dall’inizio di gennaio libero di accordarsi con qualsiasi club, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno".