CdS – Inter, perché cambia rendimento tra Meazza e fuori? La spiegazione…

Ci si è interrogati più volte negli ultimi giorni sul diverso rendimento dell'Inter tra casa e trasferta. Una possibile spiegazione arriva anche dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Qualcosa su cui ragionare, però, esiste. Ed è livello degli avversari, nettamente sbilanciato. Il metro di paragone è la media dei punti raccolti finora in classifica: per le squadre ospitate si attesta a quota 24,4, vale a dire tra il 7° e 8° posto, per quelle sfidate in trasferta, scende a 15,8, quindi attorno al 15°-16° posto. Non a caso, i nerazzurri hanno affrontato 4 confronti diretti lontano da casa (3 sconfitte poi il successo con l'Atalanta) e solo uno davanti ai propri tifosi, quello perso con la Roma".