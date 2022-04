Cds – Inter, San Siro ancora sold out. Incassati circa 8 mln in 5 giorni

San Siro sold out. E sarà il secondo consecutivo dopo quello registrato martedì scorso nel derby di Coppa Italia

Anche questa stagione, come sempre, la risposta dei tifosi dell'Inter allo stadio è stata grandiosa. Dopo il tutto esaurito nel derby di Coppa Italia, anche stasera contro la Roma San Siro sarà pienissimo. Spiega infatti il Corriere dello Sport: " San Siro sold out . E sarà il secondo consecutivo dopo quello registrato martedì scorso nel derby di Coppa Italia . Oggi verranno messi in vendita gli ultimi (pochissimi) tagliandi. Anche il settore ospiti sarà pressoché esaurito, con poco meno di 4 mila i tifosi giallorossi presenti.

Ad ogni modo, per l’Inter significa raggiungere la straordinaria quota di 150 mila spettatori nello spazio di soli 5 giorni, ma anche una doppia festa al botteghino alla luce del doppio incasso, all’incirca 8 milioni complessivi. Come accaduto nel match di Coppa Italia, anche questa sera ci sarà un’accoglienza speciale per Mourinho. Ma il popolo nerazzurro non si presenterà allo stadio soltanto per lo “Special One”. C’è un scudetto da vincere e, dunque, c’è una squadra che deve essere spinta in ogni modo a superare ogni ostacolo.