CdS – Inter, Sanchez non grave: può essere in campo già col Bologna

Di certo non avrebbe avuto chance di partire dal primo minuto, ma magari a gara in corso avrebbe potuto dare una mano. Alexis Sanchez invece per Roma non è neanche partito, salterà Lazio-Inter a causa di un affaticamento muscolare. Delle sue condizioni parla anche il Corriere dello Sport di stamattina: "Dopo Cuadrado, che si opererà al tendine la prossima settimana e starà fuori per almeno 3 mesi, si è fermato anche Sanchez, che non è partito per Roma.