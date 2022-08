Cds – Inter, Sassuolo pronto a concedere ricompra per Casadei: lo scenario

Carnevali è pronto ad assicurare la recompra e l'Inter preferirebbe una destinazione italiana per monetizzare adesso la cessione e non perdere il controllo del talento

E' ancora incerto il futuro di Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 ha attirato su di sé gli occhi del Chelsea, che però è disposto solo ad acquistarlo a titolo definitivo senza recompra, dettaglio che l'Inter vuole assolutamente inserire nella trattativa. Spiega il Corriere dello Sport: "Da Londra, dopo la proposta da 8 milioni per il cartellino di Casadei, non hanno ancora presentato un rilancio. Lo faranno? Il Sassuolo, che vuole prendersi il Primavera nerazzurro, spera di no.