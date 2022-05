Cds – Inter, scudetto all’ultima giornata? Dzeko sa come si fa: i precedenti

Dzeko ha vinto tre campionati, una Bundesliga e due Premier, e ha sempre dovuto arrivare all’ultima giornata per festeggiare

90 minuti alla fine di questo campionato e chi se non Edin Dzeko può avere ancora speranze in un ribaltone. Sì, perché il bosniaco ha vinto in carriera tre campionati e tutti all'ultima giornata. Scrive infatti il Corriere dello Sport: "La sostanziale differenza rispetto all’attuale situazione dell’Inter, è che, per gli ultimi 90’, le sue squadre partivano sempre in vantaggio. Nel senso che vincendo avevano la certezza di trionfare. Ed è sempre andata così. In Germania, con il suo Wolfsburg, nel 2008/09, Dzeko si tenne dietro il Wolfsburg, in Inghilterra, nel 2011/12, con il Manchester City, beffò lo United (arrivo a pari punti ma vantaggio nello scontro diretto), e nel 2013/14 tenne a distanza il Liverpool. L'impresa che nessuno dimenticherà, però, resta la prima Premier. La squadra allora allenata da Mancini, infatti, stava per perdere clamorosamente quel campionato, visto che a inizio recupero era ancora sotto contro il Queen’s Park Rangers. Poi proprio Dezko e Auguro ribaltarono tutto".