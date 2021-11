CdS – Inter, snodo campionato: perdere il derby può essere esiziale

Il focus del Corriere dello Sport a proposito della stracittadina milanese in programma questa sera al Meazza

L'Inter scende in campo questa sera contro il Milan per dimostrare che non ci sono 7 punti di distacco tra una squadra e l'altra. Accorciare la classifica è un obbligo per i nerazzurri, come spiega il Corriere dello Sport: "Un derby particolare. E non solo perché per Inzaghi sarà il primo a Milano, dopo la lunga sfilza di quelli affrontati a Roma, 12 da allenatore e 9 da giocatore della Lazio. L’Inter, infatti, è a uno snodo del suo campionato. Non potrebbe essere diversamente dopo aver accumulato 7 lunghezze di distacco da Milan e Napoli. Si capisce bene che perdere potrebbe essere esiziale".