Cds – Inter, stanchezza accumulata nei mesi: e anche la prossima estate…

I nerazzurri giocano ininterrottamente da un anno: dopo l'Europa League, infatti, le vacanze sono state ridotte

Una delle caratteristiche principali dell'Inter di quest'anno è stata sicuramente il dominio fisico sull'avversario. Nelle ultime uscite, però, i nerazzurri sono parsi un po' meno brillanti a livello di tenuta atletica e in diversi si sono chiesti il perché. E il Corriere dello Sport ha provato a dare una motivazione: " Conte, domenica, ha parlato anche di pressione, di pallone che pesa per un gruppo poco abituato a vincere. Interpretazione certamente corretta, ma non è altresì sbagliato attribuire la responsabilità di questo calo di brillantezza alla stanchezza accumulata nel corso dei mesi .

Del resto l’Inter è stata l’ultima a terminare la scorsa stagione. Era fine agosto, infatti, quando disputò la finale di Europa League con il Siviglia. E poi, con il nuovo campionato alle porte, i nerazzurri hanno finito per fare solo qualche giorno di vacanza, i nazionali nemmeno quelli. Il problema è che una buona parte dei giocatori nerazzurri non potrà riposarsi quando finirà il campionato. L’estate, infatti, prevede sia gli Europei sia la Coppa America.

Beh, guardando soltanto all’undici titolare, si “salvano” unicamente Handanovic e Hakimi, gli altri dovranno sopportare le fatiche supplementari degli impegni continentali. Non è un inconveniente che riguarda soltanto l’Inter, ma coinvolge tutte le grandi squadre. E’ chiaro però che sarà fondamentale poi gestire al meglio la ripresa agonistica in vista della prossima stagione. Tra l’altro, in casa nerazzurra c’è pure un caso più particolare degli altri. Lautaro, infatti, oltre alla Coppa America potrebbe partecipare pure alle Olimpiadi di Tokyo. Un motivo in più per rendere ancora più obbligato un rinforzo di peso in attacco".