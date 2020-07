CdS – Inter, su Lautaro c’è un sospetto: ora a pagare è anche un altro

“Il sospetto è che Lautaro Martinez si senta già un calciatore del Barcellona“. Ad affermarlo è il Corriere dello Sport, che spiega che in caso contrario il ‘Toro‘ sarebbe meno nervoso e più lucido e soprattutto il suo rendimento diverso.

Per il quotidiano l’episodio di ieri con il rigore fallito ha dimostrato in maniera inequivocabile il momento poco sereno dell’argentino. Conte non era d’accordo sulla scelta di Lukaku di lasciare l’esecuzione del penalty al compagno.

Ora la speranza nerazzurra è che Lautaro si renda conto che al momento il Barcellona non riesce a soddisfare le richieste del club nerazzurro. Domani scade la clausola, ma il mercato chiuderà il 5 ottobre e non è escluso che possa partire con un accordo stipulato successivamente. “C’è da chiedersi se pure Sanchez non stia pagando per questa situazione” scrive il Corriere dello Sport. Dopo l’ottima prova contro il Brescia, il cileno poteva aspettarsi di giocare dall’inizio ma è rimasto in panchina.