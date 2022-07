CdS – Inter, Inzaghi ha un vantaggio notevole. Il punto di svolta può essere Dybala

"In questo momento (ma anche nei prossimi momenti se le concorrenti non si danno una svegliata) è la squadra che si è arricchita di più. Ha individuato in Mkhitaryan il giocatore che può agilmente diventare l’alternativa a Calhanoglu. Adesso Inzaghi ha 4 fortissimi titolari per i tre posti di centrocampo, più il predestinato Asllani. Se va via Skriniar, arriva Bremer (e forse migliora la difesa) o Milenkovic (e forse la peggiora, ma di poco). Il vantaggio di Inzaghi, rispetto ai suoi colleghi, è notevole: ha quasi tutti già a sua disposizione. Il punto di svolta ulteriore può essere Dybala: se Marotta vuole aiutare l’allenatore non lo prende, se vuole aiutare la squadra lo prende", si legge sul Corriere dello Sport.