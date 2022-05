Corsport: “Inter, ecco cosa significherebbe per Inzaghi vincere la Coppa Italia”

Il vero senso di un bis nerazzurro, dopo la Supercoppa, lo capiremo solo all’ultima curva di questa corsa scudetto

Marco Astori

A poco più di 48 ore dal fischio d'inizio della finale di Coppa Italia, il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, analizza così Inter-Juventus e il significato dell'alzare questo trofeo: "Pochi allenatori nell’ultimo decennio hanno saputo interpretare meglio il senso della Coppa Italia di Allegri e Inzaghi. Prendete Simone: una coppa vinta e una finale persa, entrambe propedeutiche però per alzare le due Supercoppe che fanno bacheca e danno una dimensione vincente al suo ciclo biancoceleste. Ora, tra Coppa e scudetto la differenza non è soltanto di forma, in senso letterale (il distintivo da cucirsi sulla maglia) e in senso figurato, e ne sono entrambi consapevoli.

Per Inzaghi la magnifica ossessione di una carriera costruita provando sempre ad alzare l’asticella: un sogno appena sfiorato alla Lazio prima del Covid, un obiettivo che l’Inter non gli ha formalmente chiesto ma per il quale vuole lottare sino all’ultimo. Senza tuttavia compromettere la finale dell’Olimpico che cade nel bel mezzo della settimana probabilmente decisiva per la volata scudetto.

Il vero senso di un bis nerazzurro, dopo la Supercoppa, lo capiremo solo all’ultima curva di questa corsa. Juve-Inter è senza dubbio la finale d’Italia - sebbene si sia giocata solo un’altra volta, ed era il 1965 - e la migliore opzione possibile per il botteghino e per gli ascolti tv, grazie a un tabellone disegnato dal destino: Juve-Napoli o il derby della Capitale erano incroci possibili solo in semifinale", si legge.