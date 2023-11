CdS / Juve-Conte tra nostalgia e suggestioni: beccato ieri a Vinovo, il motivo

Dopo le parole alla trasmissione ‘Belve’, in cui ha parlato di “rimpianto”, il ritorno di Conte alla Juve non appare utopia.

“Che i colori bianconeri siano nel cuore di Antonio Conte lui per primo non vuole farne mistero - scrive il Corriere dello Sport -. Dentro questo scenario mettiamoci il recentissimo no al Napoli che era pronto a cambiare ma per un candidato unico, lui. Perché quel no? Forse non escludendo il ritorno a Torino. O pensandoci fortemente quando questa stagione sarà chiusa e anche Max Allegri deciderà cosa fare”.