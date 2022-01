CdS – L’Inter più brutta della stagione ma gli scudetti si vincono così. Inzaghi…

Il gol di Dzeko a tempo scaduto ha regalato all'Inter tre punti di fondamentale importanza in ottica scudetto

"In fuga almeno per una notte, a +5 sul Milan e a +7 sul Napoli. L'Inter probabilmente più brutta della stagione è riuscita a centrare all'ultimo minuto, con un colpo di testa di Dzeko, una vittoria pesantissima sia per la classifica sia per affrontare con più serenità il tour de force di febbraio". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Inter-Venezia, con i nerazzurri capaci di vincere allo scadere grazie al gol di Dzeko. Per l'Inter si tratta della quinta vittoria in rimonta, dopo quelle con Verona, Fiorentina, Sassuolo e Napoli. "Poter gettare contemporaneamente nella mischia, per l'assalto finale, Sanchez, Vidal e Dumfries è un lusso che quasi nessun tecnico può permettersi. Bravo comunque Simone a dosare i cambi e a esultare anche in un match che sembrava destinato al pareggio. Gli scudetti si vincono in giornate così, non lasciando per strada punti in casa con le neopromosse. Se a maggio sarà trionfo, vedrete che il gol di ieri dell'ex Roma sarà ricordato", prosegue poi il quotidiano.