CdS – L’Inter scopre Thuram: francese decisivo senza neanche tirare in porta

Se la tournée in Giappone e le successive amichevoli estive si erano concluse senza particolari squilli, la punta classe 1997 ha iniziato a salire di tono proprio in campionato, sfoggiando qualità e capacità di adattamento al gioco nerazzurro. Su entrambi i gol contro i sardi c’è il suo zampino, come dimostra l’assist elegante per Dumfries e la miccia accesa sull’azione del raddoppio per mettere in moto Dimarco.