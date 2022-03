CdS – Liverpool-Inter, il piano nerazzurro si regge su due obiettivi

Inzaghi non ha perso la speranza di superare il turno ma sa che servirà la prova perfetta da parte dei suoi

Vigilia di Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi. Archiviata la vittoria sulla Salernitana, per i nerazzurri è tempo di rituffarsi nella massima competizione internazionale, nel tentativo molto complicato di ribaltare il doppio svantaggio accumulato con il Liverpool all'andata.

A tal proposito, il Corriere dello Sport di oggi sottolinea la strategia che la squadra ha in mente. Questo il focus: "In casa nerazzurra è stato studiato una sorta di piano gara: l’obiettivo è quello di segnare un gol, per poi tenere la sfida aperta fino al 90’, nella speranza di trovarne pure un secondo. Sarà fondamentale, anche tenere blindata la porta di Handanovic. Subire una rete, infatti, renderebbe l’impresa impossibile o quasi".