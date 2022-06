Cds – Inter, a 10mln si chiude per Lukaku: domani o martedì il summit decisivo

La sensazione è che un accordo tra Inter e Chelsea alla fine possa arrivare, tenendo però bene a mente due aspetti

Marco Astori

Romelu Lukaku è sempre più vicino a tornare all'Inter. Sono infatti giorni decisivi per il futuro del belga, che vede solo nerazzurro e che presto potrebbe vedere realizzato il suo sogno. Scrive il Corriere dello Sport: "Dopo che venerdì il summit on line è saltato per impegni del patron Boehly, Inter e Chelsea si sono date appuntamento a domani o martedì: sarà in questa occasione che i Blues presenteranno una loro contro proposta per il prestito oneroso di Big Rom.

L'offerta iniziale dell'Inter, 5 milioni più 2 di bonus, non è stata ritenuta sufficiente, ma in viale della Liberazione c'è la convinzione che salendo a 10, le chances di accordo siano elevate. Anche perché il magnate americano, su consiglio di Tuchel, ritiene fondamentale risolvere la grana Lukaku il più in fretta possibile. E proprio in quest'ottica l'agente del belga, Sébastien Ledure, ha tenuto anche ieri i contatti con le due società.

Con l'Inter c'è da sistemare la vicenda "ingaggio" potendo contare sui vantaggi fiscali del Decreto Crescita; con il Chelsea c'è da mettere a posto alcune spettanze che Romelu ancora vanta. Possono sembrare, quest'ultime, dettagli ma non lo sono per un giocatore che comunque un sacrificio economico importante per tornare all'Inter lo farà (passerà da 12 o 7-8 milioni netti).

Poi, se gli emolumenti che ancora deve percepire saranno indispensabili per colmare la distanza tra i club e completare il suo "sogno", magari rinuncerà anche a quelli. La sensazione, però, è che un accordo tra Inter e Chelsea alla fine possa arrivare, tenendo però bene a mente due aspetti: 1) gli inglesi non vogliono più Lukaku (eletto dal Daily Mail il peggior acquisto della storia dei Blues), ma in fondo non hanno la necessità di Marotta di chiudere l'affare entro il 30 giugno; 2) Boehly ha messo gli occhi soprattutto su Dumfries che invece l'Inter e Inzaghi non vorrebbero cedere".