CdS / Lukaku chiama Allegri: settimana decisiva, programmata call Juve-Chelsea

Il quotidiano rivela che la settimana che si apre è quella decisiva: Juve e Chelsea hanno in programma una call nel corso della quale gli inglesi devono alzare la cifra della contropartita economica per riuscire a soddisfare la richiesta dell’ad Scanavino. La call dovrebbe andare in scena tra lunedì e martedì.

"La valutazione di Lukaku - che, per inciso, beneficia del decreto crescita - è quella che la Juve aveva indicato a metà luglio: 37,5 milioni più bonus. Dunque, una quarantina di milioni complessivi. Quella di Vlahovic - anch’essa segnalata più volte - è di 70/80".

Dal canto suo, il patron del Chelsea Todd Boehly vuole risolvere il più in fretta possibile l’ipotetica grana, visto che Lukaku non rientra nel progetto tecnico di Pochettino e che lo stesso giocatore non ha alcuna intenzione di restare a Londra: "La scelta l’ha fatta a metà giugno quando a Bruxelles l’avvocato Ledure, che gli cura gli interessi, ha avuto il via libera e si è accordato con i bianconeri".

Nell'edizione odierna del quotidiano, il direttore Zazzaroni si espone ed esprime il suo pensiero sull'operazione:

"Lo scambio Lukaku e milioni-Vlahovic è assolutamente vantaggioso per la Juve, in primis per l’aspetto tecnico-tattico e, in secondo luogo, per quello strettamente finanziario".