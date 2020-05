Con la ripartenza del calcio europeo, sotto la lente d’ingrandimento sono finiti anche i giocatori in scadenza di contratto, con un futuro ancora tutto da definire. Ne parla sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore il Corriere dello Sport, che titola: “Il mercato dei sospesi. Fine prestiti e scadenze in un limbo di 62 giorni dopo l’estensione della stagione al 31 agosto. Urge un intervento regolamentare“.

(Fonte: Corriere dello Sport)