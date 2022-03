CdS / Milan-Inter, molto più di una semifinale: Inzaghi sa che può essere…

Il quotidiano presenta la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia tra il Milan e l'Inter di Simone Inzaghi

Per Milan e Inter il derby di questa sera ha un significato molto più importante di una semifinale di Coppa Italia. Per le due squadre, la gara ha un valore specifico molto più elevato, come sottolinea il Corriere dello Sport:

"Non è una "semplice" semifinale d'andata di Coppa Italia. Non solo perché di fronte ci sono il Milan e l'Inter, ma soprattutto perché il derby di stasera si porta dietro gli strascichi di quello che è successo nell'ultimo periodo. Con le milanesi che hanno giocato quasi... alla meno, lasciando per strada diversi punti (soprattutto i nerazzurri), e alla Borsa dello scudetto hanno visto impennarsi le quotazioni del Napoli".

La febbre derby cresce con l'obiettivo 'sold out' nel mirino e oltre cinquantamila biglietti venduti in vista del match di questa sera:

"Alla stracittadina arriva meglio il Diavolo, che non perde dal contestato 2-1 casalingo con lo Spezia del 17 gennaio, ma i favori della vigilia in match così contano poco. O niente. Idem il fattore campo anche se il Meazza sarà per gran parte rossonero e pieno al 75 per cento: già superata quota cinquantamila tagliandi venduti, l'obiettivo "sold out" può essere centrato oggi, con i botteghini aperti. Il fascino del derby, anche se di martedì sera, è grande".

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus allo scadere dei tempi supplementari, il derby può rappresentare un'altra tappa importantissima nel percorso di Inzaghi sulla panchina dell'Inter.

"Simone però sa che questo doppio derby di Coppa Italia può essere la definitiva consacrazione di un amore. Oltre che un trampolino di... rilancio per la sua Inter. Potenzialmente Handanovic e compagni sono primi in classifica perché devono recuperare il match contro il Bologna al Dall'Ara (in caso di ricorso al Coni, se ne parlerà ad aprile), ma intanto sono a -2 rispetto ai rossoneri e al Napoli".