EDICOLA CDS – Impresa Napoli a San Siro: Gattuso ipoteca la finale. Eriksen non ribalta la gara

“Murato”. E’ questo il titolo in prima pagina sul Corriere dello Sport in edicola giovedì 13 febbraio 2020. Il quotidiano commenta così la sconfitta dell’Inter contro il Napoli: “Impresa del Napoli a San Siro: una perla di Fabian Ruiz. Una difesa perfetta e Gattuso ipoteca la finale (1-0). Gli azzurri imbrigliano l’Inter, poi la stendono con un gran sinistro dello spagnolo. L’ingresso di Eriksen non ribalta la gara. Rino: ‘Ora continuità’. Conte: “Ci hanno chiuso tutti gli spazi”. Il ritorno il 5 marzo”.