CdS – Napoli-Inter, le pagelle: locomotiva Lukaku, 2 insufficienze. Eriksen…

Le pagelle del Corriere dello Sport sull'Inter di Antonio Conte dopo il pareggio col risultato di 1-1 allo Stadio 'Maradona' contro il Napoli

Per il Corriere dello Sport, i migliori in casa nerazzurra sono tre. Lukaku ("Prima una traversa, poi un palo e quando parte è la solita locomotiva. Tutto questo nonostante che Koulibaly giochi quasi al suo livello, ma lui è l’Inter, se la mette sulle spalle e la trascina in attacco. Anche il gol del pareggio arriva in seguito a un suo attacco"). Hakimi ("Attacca alla sua maniera e in un’occasione, nel primo tempo, solo Insigne gli toglie una palla-gol. La serie di affondi a piena velocità prosegue nella ripresa per partecipare all’azione del pareggio e per portare due grossi pericoli in area napoletana"). Eriksen ("Un destro che segna un gol spettacolare di sinistro. Nei primi 45’ incide poco nella manovra in movimento, mentre su palla ferma si vede la sua qualità, come quando mette in area una palla su punizione che Lukaku devia sul palo. A inizio ripresa fa molti passi avanti e sulla respinta di Manolas arriva con quella sassata") con un 7.