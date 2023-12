CdS – Napoli, l’Inter miss più seducente da scansare: sa come prendersi la scena

I nerazzurri cercano l'ennesimo risultato positivo contro una big nel campionato per tornare in vetta e lanciare un segnale

Non sarà facile per l'Inter, tantomeno per il Napoli. I nerazzurri arrivano comunque al Maradona con la consapevolezza che ha inevitabilmente dato un cammino molto positivo negli ultimi mesi. Proveranno a sgambettare gli azzurri e a tornare in vetta, rispondendo per la quarta volta ai sorpassi subiti in stagione. La forza dei nerazzurri la sottolinea anche il focus del Corriere dello Sport di oggi.