CdS, pagelle Inter-Sassuolo: Lukaku uomo scudetto, delude Hakimi. “Parecchie volte…”

La vittoria contro il Sassuolo, la decima consecutiva, avvicina l'Inter al titolo: merito soprattutto di Lukaku e Lautaro

Tanti i voti positivi in casa nerazzurra, con Young, autore dell'assist per il gol di Lukaku che merita 7 così come Lautaro e Conte. Sufficienze piene (6,5) per Skriniar e Barella mentre Handanovic, De Vrij, Darmian, Sensi e Vecino ricevono 6. Non convincenti le prestazioni di Eriksen (5,5, "Non fa la mezzala, ma il sostituto dello squalificato Brozovic. Poca regia e molta interdizione, non la specialità della casa. Non brilla ed esce un po’ scontento"), Gagliardini e Sanchez mentre il peggiore in campo, secondo il CorSport, è Hakimi che merita un 5: "Parecchie volate a destra senza far male. Perde la palla del 2-1 e nel finale sbaglia l’assist per il 3-1".