CdS, pagelle Inter-Udinese: Bastoni salva un gol, marchio di fabbrica Eriksen

I nerazzurri chiudono la stagione con un successo per 5-1 sui friulani: in gol Young, Eriksen, Lautaro, Perisic e Lukaku

Termina con un successo per 5-1 sull'Udinese l'esaltante stagione dell'Inter. In gol anche Christian Eriksen, entrato al posto dell'infortunato Sensi: "Dentro senza riscaldare i muscoli. La specialità della casa, una punizione telecomandata, è il suo marchio di fabbrica". Nota di merito anche per Bastoni, che "Salva un pallone che sta rotolando in porta, quando si infila De Paul e resta sempre concentrato".