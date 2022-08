EDICOLA CDS – Il Napoli vola in testa con l’Inter, il Milan soffre con l’Atalanta

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola lunedì 22 agosto. "Kvarastella", apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il Napoli dopo la vittoria con il Monza raggiunge l'Inter in vetta alla Serie A. Al centro spazio anche per il pareggio del Milan in casa dell'Atalanta, sulla destra l'infortunio di Wijnaldum e il calciomercato della Juventus.