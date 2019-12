EDICOLA CDS – “Il riscatto di Icardi”. Leonardo: “Maurito tiene molto all’Inter, la sua conferma…”

“Il riscatto di Icardi”. E’ questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 17 dicembre 2019. Il quotidiano poi aggiunge: “Leonardo esalta Maurito (‘Macchina da gol’) ed è pronto a rilevarlo. “Felici di averlo al PSG, segna e si comporta in modo esemplare. La conferma dipende soprattutto da lui, tiene molto all’Inter”, le parole del dirigente parigino in merito all’eventuale riscatto dell’attaccante di proprietà dell’Inter. “Europa League: Ludogorets per Conte, la Roma trova il Gent”, aggiunge il CorSport in merito al sorteggio di Europa League.