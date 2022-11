Cds – Ritorno Lukaku sfortunato. Rinnovo prestito? Inter costretta a fare valutazioni se…

Dopo il fastidio accusato contro la Sampdoria, nella giornata di ieri Romelu Lukaku è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un «risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra». Come sottolinea il Corriere dello Sport, a questo punto, l’Inter spera di ritrovarlo al massimo per l’inizio del 2023, visto che si comincerà con il big-match con il Napoli e poi, il 18 gennaio, ci sarà la Supercoppa con il Milan.

"Finora il ritorno di Big Rom in nerazzurro si è rivelato quantomeno sfortunato. Ha ancora tempo per svoltare. È chiaro, però, che qualora si ripetessero certi guai, il club nerazzurro sarà costretto a fare valutazioni. Vale a dire che il rinnovo del prestito, ipotesi già entrata nei discorsi con il Chelsea, potrebbe essere accantonato. Del resto, pur vantaggioso, il Lukaku-bis è certamente costoso: 8 milioni (più 5 di bonus) per il prestito e 11 lordi per l’ingaggio. Troppi per se Big Rom dovesse rivelarsi improvvisamente fragile".